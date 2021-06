© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri, 13 giugno, sono stati processati in Basilicata 196 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1 è risultato positivo e riguarda un residente in Basilicata. Lo comunica la task force regionale. Nella stessa giornata sono state registrate 25 guarigioni tutte relative a residenti in Basilicata. (Ren)