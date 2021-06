Bielorussia: Protasevich, nessuno mi ha picchiato, pronto a sottopormi a visita medica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessuno mi ha picchiato, né mi ha toccato con un dito": così l’oppositore bielorusso, Roman Protasevich, ha parlato nel corso di una conferenza stampa a Minsk organizzata dal ministero degli Esteri bielorusso per discutere della vicenda del volo Ryanair. "Voglio dire che mi sento benissimo, sono di ottimo umore, non ho lamentele da esprimere. Se qualcuno dubita di questo, sarò pronto, con il permesso degli investigatori, a sottopormi a qualsiasi visita medica indipendente", ha detto il fondatore del canale Telegram Nexta arrestato proprio in seguito all’atterraggio d’emergenza a Minsk del volo Ryanair Atene-Vilnius lo scorso 23 maggio. (Rum)