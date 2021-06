Iraq: tribunale penale condanna a morte membro di al Qaeda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale penale iracheno ha emesso oggi due condanne a morte nei confronti di un alto dirigente religioso del gruppo jihadista Al Qaeda. Lo ha annunciato oggi, lunedì 14 giugno, il Consiglio giudiziario supremo iracheno. Il condannato, il cui nome non è noto, era il cosiddetto "muftì (giurista musulmano che ha il compito di interpretare e di esporre la legge islamica) della Sharia (la legge islamica) di Al Qaeda nella provincia di Salah al Din”, ha dichiarato il Consiglio giudiziario supremo. L'uomo ha confessato di lavorare come mufti religioso nel gruppo terroristico e di essere un membro fondatore di al Qaeda a Shirqat, 250 chilometri a nord di Baghdad. Il membro del gruppo estremista ha avuto diversi incontri con Abu Musab al Zarqawi, l'ex leader di Al Qaeda in Iraq, ucciso in un attacco aereo statunitense nel 2006. "Il terrorista ha ammesso di aver emesso fatwa (responso giuridico su questioni riguardanti il diritto islamico) per l'uccisione di membri dell'esercito e della polizia, oltre alla sua partecipazione a diversi rapimenti e omicidi, e di aver preso di mira le forze Peshmerga", ha aggiunto il Consiglio giudiziario. Il condannato ha anche lavorato con il gruppo dello Stato Islamico (Is) come capo del dipartimento di informazione nel sud di Mosul, e ha acquistato armi e distribuito stipendi ai membri dell’Is. (segue) (Res)