Iraq: tribunale penale condanna a morte membro di al Qaeda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'occupazione statunitense dell'Iraq nel 2003 sono emersi nel Paese diversi gruppi estremisti, tra cui Al Qaeda, che ha rivendicato la responsabilità di rapimenti e uccisioni di civili e soldati stranieri e iracheni. Una legge irachena del 2005 prevede la pena di morte per chiunque sia condannato per terrorismo, capo di accusa che include anche la semplice presunta appartenenza a un gruppo estremista, anche in mancanza di atti specifici. A gennaio, l'Iraq ha approvato condanne a morte per più di 340 persone accusate di terrorismo e altri reati. Gli osservatori internazionali hanno espresso preoccupazione per i processi e le condizioni di detenzione delle persone detenute con accuse di terrorismo, compreso l'uso della pena di morte sia per i cittadini iracheni che per quelli stranieri condannati per la vicinanza all'Is. Suscitano preoccupazione anche l'uso della violenza e della tortura nelle prigioni e il sovraffollamento nelle strutture che detengono i sospetti dell'Is e le loro famiglie. (Res)