Uganda: rilasciati su cauzione altri 18 sostenitori dell'oppositore Bobi Wine

- Il tribunale militare di Kampala ha rilasciato su cauzione 18 sostenitori del politico dell'opposizione Robert Kyagulanyi, noto anche come Bobi Wine, che erano stati arrestato durante un comizio elettorale nel dicembre 2020. Tra le persone rilasciate, secondo quanto riferito dai media locali, ci sono la guardia del corpo personale di Bobi Wine, Edward Sebuwufu, l'attivista Eddie Mutwe e il suo collega musicista Bukeni Ali, noto come Nubian Li. I 18 facevano parte di un gruppo di 49 persone accusate di possesso di armi da fuoco: a 13 di loro era stata concessa la libertà su cauzione a febbraio e ad altri 18 a fine maggio. I sostenitori dell'opposizione erano stati arrestati nel distretto dell'isola del lago Victoria, a Kalangala, durante un comizio elettorale in cui anche lo stesso Bobi Wine - così come diverse altre volte in passato - era stato prelevato e portato contro la sua volontà nella sua abitazione a Kampala a bordo di un elicottero militare. La sentenza era attesa lo scorso 8 giugno ma è poi stata rinviata. Fanno parte dei 18 rilasciati anche la guardia del corpo di Bobi Wine, Edward Ssebufu (noto anche come Eddie Mutwe), e il suo assistente Bukeni Ali (noto anche come Nubian Li). (segue) (Res)