Uganda: rilasciati su cauzione altri 18 sostenitori dell'oppositore Bobi Wine (2)

- Durante la campagna elettorale e nei mesi successivi alle elezioni dello scorso 14 gennaio, vinte dal presidente uscente Yoweri Museveni, l'Uganda ha assistito a un'ondata di arresti e presunti rapimenti di quelle che si ritiene siano centinaia di sostenitori dell'opposizione. Il presidente Museveni, che la scorsa settimana ha presentato la sua nuova squadra di governo dopo aver giurato il mese scorso per il suo sesto mandato alla guida del Paese, è stato dichiarato vincitore delle elezioni generali di gennaio con il 58 per cento dei voti espressi, mentre il suo principale sfidante Robert Kyagulanyi alias Bobi Wine ha ottenuto il 35 per cento, secondo i dati comunicati dalla Commissione elettorale. L'opposizione ha tuttavia contestato l'esito del voto, non riconoscendo la vittoria di Museveni, e le proteste che ne sono seguite hanno provocato la morte di almeno 54 persone. (Res)