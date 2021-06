Speciale difesa: Nato, Stoltenberg, Russia e Cina temi centrali del summit, focus anche su Agenda 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia, Cina, l'Agenda della Nato per il 2030 e la spesa per la difesa. Tanti i temi nell'agenda del summit di capi di Stato e di governo dei Paesi Nato che si tiene oggi a Bruxelles. Entrando ai lavori, il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha sottolineato che "i leader si incontrano in un momento cruciale per l'Alleanza" e apriranno "nuovo capitolo" del legame transatlantico. "I leader parleranno di tanti temi tra cui la Russia" con cui "siamo al più basso delle nostre relazioni dalla fine della Guerra fredda", ha detto il segretario generale. Stoltenberg ha ricordato il "comportamento aggressivo" di Mosca e ha spiegato di aspettarsi che i leader oggi concordino di continuare il lavoro su "un doppio binario", da un lato "la fermezza", dall'altro "il dialogo". Si parlerà di Russia anche in vista dell'incontro di mercoledì a Vienna tra il presidente Usa, Joe Biden, e il presidente russo, Vladimir Putin: un faccia a faccia, questo, che il segretario generale ha detto di accogliere positivamente. (Beb)