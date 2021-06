Speciale difesa: Egitto-Pakistan, il presidente Al Sisi incontra capo di stato maggiore, focus su cooperazione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi ha ricevuto domenica il generale Nadim Reda Raza, capo di Stato maggiore della Difesa del Pakistan, alla presenza del generale Muhammad Zaki, ministro della Difesa e della produzione militare egiziano. Lo ha riferito l'ambasciatore Bassam Radi, portavoce ufficiale della presidenza. Durante l’incontro, Al Sisi ha elogiato le relazioni storiche che uniscono i due Paesi, sottolineando l'aspirazione a sviluppare la cooperazione bilaterale e scambiare esperienze in vari campi e a rafforzare il coordinamento e la consultazione su varie questioni regionali e temi di interesse comune, soprattutto la lotta al terrorismo e l’estremismo. Dalla sua parte, il generale Nadim ha sottolineato che la stabilità dell'Egitto è fondamentale per quella della regione del Medio Oriente e del mondo islamico, come testimonia l’importante ruolo avuto nel raggiungimento del cessate il fuoco tra i palestinesi e gli israeliani, oltre a guidare gli sforzi per ricostruire Gaza. Le parti hanno discusso dei modi per rafforzare la cooperazione bilaterale tra i due Paesi in una serie di settori, in particolare la cooperazione nei settori della sicurezza e militare, comprese le visite reciproche a livello di alti dirigenti, oltre alla periodicità del comitato di difesa congiunto tra i due Paesi e alla cooperazione nel campo della difesa e dell'industria militare, nonché programmi di formazione congiunti. (Cae)