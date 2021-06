Speciale difesa: Cina, Stoltenberg, no a Guerra fredda, mi aspetto unità fra i leader su dichiarazione finale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina "sta arrivando vicino a noi, lo vediamo nel cyberspazio, nell'Artico, in Africa e nel fatto che la Cina sta investendo nelle nostre infrastrutture critiche e sta provando a controllarle, come il 5G", Per questo "l'Agenda Nato 2030 è così importante" perché si tratta "di rafforzare la nostra resilienza, di investire di più in tecnologia e di aumentare la cyberdifesa", ha aggiunto. "Mi aspetto che i leader concordino sulla Agenda Nato 2030 e sul messaggio da inserire nella dichiarazione finale", ha spiegato. "Nel nostro attuale concetto strategico la Cina non è citata", mentre "questa volta ci sarà una posizione chiara e unita da parte degli Alleati sulla Cina, che mostrerà la convergenza". (Beb)