Speciale difesa: Sipri, spese militari su scala globale aumentate del 2,6 per cento nel 2020

- Le spese militari su scala globale sono aumentate di 0,2 punti su base annua al 2,6 per cento, per un totale di 1.981 miliardi di dollari. Si tratta dell'incremento maggiore dalla crisi finanziaria del 2009. È quanto si apprende dall'ultimo rapporto annuale dell'Istituto internazionale per le ricerche sulla pace di Stoccolma (Sipri). I Paesi che hanno registrato l'incremento più elevato negli stanziamenti per la difesa sono Stati Uniti e Cina. Nel primo caso, si assiste al terzo anno consecutivo di crescita, con un +4,4 per cento per un totale di 778 miliardi di dollari. Nel secondo caso, l'espansione è stata dell'1,9 per cento a 252 miliardi di dollari. (Geb)