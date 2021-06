Speciale difesa: Sipri, Usa principali esportatori di armi tra il 2016 e il 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono gli Stati Uniti i principali esportatori di armi per il periodo tra il 2016 e il 2020, con una quota del mercato mondiale pari al 37 per cento. Il dato segna un incremento del 15 per cento rispetto al 2011-2015. È quanto si apprende dall'ultimo rapporto annuale dell'Istituto internazionale per le ricerche sulla pace di Stoccolma (Sipri). Il 47 per cento delle armi vendute dagli Usa tra il 2016 e il 2020 è stato destinato al Medio Oriente. In seconda posizione si colloca la Russia, con le vendite crollate del 22 per cento e la quota scesa dal 26 al 20 per cento nei periodi di riferimento. L'export militare di Francia e Germania registra una crescita rispettivamente del 44 e del 21 per cento, pari all'8,2 e al 5,5 per cento del totale. La Cina ha venduto all'estero il 7,8 per cento in meno di armi, vedendo la propria quota del mercato mondiale ridursi al 5,2 per cento. (Geb)