Speciale difesa: Sipri, Arabia Saudita principale importatore di armi nel 2016-2020

- È l'Arabia Saudita il principale importatore di armi nel periodo tra il 2016 e il 2020, con una quota dell'11 per cento del mercato mondiale. È quanto si apprende dall'ultimo rapporto annuale dell'Istituto internazionale per le ricerche sulla pace di Stoccolma (Sipri). Alla monarchia degli Al Saud seguono l'India (9,5 per cento), l'Egitto (5,8 per cento), l'Australia (5,1 per cento) e la Cina (4,7 per cento). (Geb)