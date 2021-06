Speciale difesa: Bielorussia: tribunale di Minsk conferma detenzione per Sofia Sapega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale del distretto Partizanskij della capita bielorussa Minsk ha respinto il reclamo della difesa della cittadina russa Sofia Sapega contro le misure cautelari imposte nei suoi confronti. "Il tribunale ha deciso di respingere la denuncia", ha dichiarato il giudice Natalja Dedkova, dopo l'udienza che si è svolta a porte chiuse. Sapega non era presente all'udienza. "Non ha preso parte neanche in videoconferenza", ha dichiarato all'agenzia di stampa "Ria Novosti" uno degli avvocati della difesa. Sapega è stata arrestata in Bielorussia dopo essere stata prelevata dal volo Ryanair Atene-Vilnius dirottato a Minsk il 23 maggio scorso e detenuta insieme al suo compagno e fondatore del canale Telegram "Nexta", Roman Protasevich. (Rum)