Lazio: firmato protocollo d'intesa tra esercito italiano e Regione

- È stato siglato oggi il protocollo d'intesa tra Esercito italiano e Regione Lazio, nel suggestivo scenario dell'Istituto Storico e di cultura dell'Arma del Genio, tra il comandante del comando Genio, Generale di Divisione Gianpaolo Mirra e l'assessore al "Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione della Regione Lazio" Claudio Di Berardino. Lo comunica in una nota la Regione Lazio. "Il protocollo, quinto in ordine di successione dopo quelli siglati dal Comando Genio, posto alle dipendenze del Comfoter di Supporto, con le Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Campania e Puglia, ha l'obiettivo di avviare dei corsi di formazione, nell'ambito del repertorio regionale dell'offerta formativa, utili al personale dell'Esercito per l'acquisizione e il rafforzamento di competenze nel campo degli interventi di mantenimento infrastrutturale e in quelli necessari al soccorso delle popolazioni in caso di pubbliche calamità e/o emergenze in Italia e all'estero. In particolare, il protocollo prevede l'attivazione di corsi per l'ottenimento delle seguenti qualifiche professionali: elettricisti e installatori nelle costruzioni civili, muratori, fabbri, idraulici e falegnami". (segue) (Com)