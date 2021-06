Lazio: firmato protocollo d'intesa tra esercito italiano e Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Compito della Regione è predisporre e adottare appositi dispositivi operativi - spiega la nota della Regione Lazio - effettuare le necessarie operazioni di manutenzione e aggiornamento del repertorio regionale dei profili e delle competenze, garantendo certificati standard di percorso per ciascuno dei profili previsti". Per l'assessore al Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione della Regione Lazio Claudio Di Berardino: "Questo protocollo d'intesa apre la strada a una collaborazione importante tra il Lazio e l'Esercito Italiano, promuovendo l'acquisizione di competenze e qualifiche importanti per la collettività. Inoltre, coinvolgendo tanti giovani, si integra con la nostra azione più generale volta a innalzare le qualifiche professionali, potenziare la formazione e migliorare l'occupabilità con competenze certificate spendibili anche in ambito civile". (segue) (Com)