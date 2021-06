Lazio: firmato protocollo d'intesa tra esercito italiano e Regione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Generale Mirra ha evidenziato come quotidianamente il personale dell'Esercito Italiano sia impegnato in attività a supporto del Sistema Paese. "Alcuni esempi sono gli innumerevoli interventi durante le recenti calamità naturali, in particolare il terremoto che ha colpito la città di Amatrice, dove gli uomini e le donne dell'Esercito hanno contribuito in maniera fattiva e tempestiva alla costruzione di soluzioni abitative d'emergenza, oppure durante l'emergenza pandemica ancora in atto, dove gli operatori del genio infrastrutturale dell'Esercito hanno dato il loro competente contributo per l'allestimento di strutture sanitarie. L'accordo appena siglato testimonia l'importante sinergia tra la Forza Armata e le istituzioni Nazionali e locali per il raggiungimento di obiettivi comuni a favore della collettività e di tutto il Paese". (Com)