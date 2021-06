Libia: fratello di Werfalli minaccia di dichiarare guerra a forze Haftar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fratello di Mahmud al Werfalli, ufficiale dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) assassinato nei mesi scorsi a Bengasi, nella Libia orientale, è apparso in un video minacciando di dichiarare guerra alle forze del generale Khalifa Haftar, per vendicare la morte del fratello. Lo scorso 23 marzo il portavoce della forza d’élite “Al Saiqa" (fulmine, in arabo), Miloud Al-Zawi, aveva annunciato l'assassinio di Werfalli, ucciso presso l'Università medica Al Arab di Bengasi. Blogger e attivisti libici diffusero allora sui social network immagini che mostravano l'ufficiale, trasportato da un’ambulanza dopo che la sua automobile era stata colpita da una pioggia di proiettili. Ad oggi, le autorità di sicurezza non hanno ancora rivelato ufficialmente le persone coinvolte nell'uccisione di Werfalli. Contro quest’ultimo, tra i più importanti leader di milizie vicini a Haftar, la Corte penale internazionale (Cpi) ha spiccato un mandato di cattura per presunti crimini di guerra. Proseguono intanto a Bengasi rapimenti ed esecuzioni extragiudiziali, che complicano le sfide che deve affrontare il governo di unità nazionale libico, non ancora riuscito a recarsi nella città a causa del rifiuto dei lealisti di Haftar. (segue) (Lit)