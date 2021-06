Brasile: Coppa America, Colombia terza squadra a registrare positivi al Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema del Brasile ha dato il definitivo via libera allo svolgimento della Coppa America di calcio, inaugurata domenica 13. Gli undici magistrati del Supremo tribunal federal (Stf), riuniti in sessione virtuale straordinaria, hanno infatti respinto i tre ricorsi presentati sulla base degli allarmi sanitari legati al perdurare della crisi pandemica. Il governo del presidente Jair Bolsonaro ha offerto la disponibilità ad ospitare l'evento dopo le defezioni dei due paesi organizzatori: la Colombia, per il protrarsi delle proteste sociali, e l'Argentina, per i numeri ancora allarmanti dei contagi. La Corte ha chiuso i fascicoli ora certificando la propria incompetenza in decisioni politiche che ricadono sui singoli Stati della Federazione, ora ritenendo non titolati i firmatari delle richieste. Dal dibattito è comunque emersa la raccomandazione, non obbligatoria per mancanza dei voti, al governo di rafforzare le misure sanitarie utili al contenimento dell'allarme. La decisione dell'Stf non esime infatti le autorità politiche dalle eventuali responsabilità nella gestione logistica e sanitaria. (segue) (Brb)