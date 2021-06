Brasile: Coppa America, Colombia terza squadra a registrare positivi al Covid (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima richiesta, depositata dal Partito socialista (Psb) si basava sull'allarme che "l'intensa circolazione" dei turisti in occasione dell'evento avrebbe potuto causare "una evidente propagazione del virus della Covid-19 in diversi stati" della Federazione, oltre che rendere possibile l'ingresso di nuove varianti. La domanda è stata respinta con nove voti contrari, sulla base del riconoscimento che la decisione era squisitamente politica, di competenza statale e non della giustizia. La Corte ha poi bocciato all'unanimità la richiesta del sindacato della Confederazione dei lavoratori, ritenuto soggetto inadatto a presentare una denuncia di questo genere. L'ultima denuncia, del Partito dei lavoratori (Pt), puntava a definire la decisione del governo come "inadeguata" con il rischio che si potesse risolvere in una violazione del diritto alla salute. Una richiesta bocciata con un solo voto di scarto, così come la richiesta avanzata dal relatore Ricardo Lewandoski e dalla minoranza di esigere in tempi brevi dal governo un piano per la messa in sicurezza sanitaria dell'evento. (segue) (Brb)