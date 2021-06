Brasile: Coppa America, Colombia terza squadra a registrare positivi al Covid (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'offerta avanzata in tempi record dal governo di Jair Bolsonaro alla Confederazione calcistica sudamericana (Conmebol), dopo che crisi sociali ed emergenza sanitaria avevano costretto gli organizzatori a sfilarsi, continua dunque a sollevare numerose polemiche nel Paese. Un dibattito che ha portato, da ultimo, due aziende - Mastercard, la compagnia alimentare Ambev e la società britannica di bevamde analcoliche Diageo - a ritirare l'offerta di sponsorizzazione diretta dell'evento: nessuna immagine o logo nei cartelloni a bordo campo o nei pannelli che Fano da sfondo alle interviste dei protagonisti. Il passo indietro, ricostruiscono i media locali, seguirebbe l'iniziativa della procura federale del Brasile, (Mpf), pronta ad aprire un'indagine sulla Confederazione brasiliana di calcio (Cbf), degli sponsor dell'evento e degli enti locali che ospiteranno le partite. In particolare, rivela il quotidiano "Folha de S.Paulo" gli amministratori di stati e i comuni che ospiteranno i giochi saranno indagati per "atti che violino i diritti alla vita e alla salute", così come le società sponsor e le emittenti che trasmetteranno la competizione delle nazionali sudamericane. (segue) (Brb)