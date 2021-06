Brasile: Coppa America, Colombia terza squadra a registrare positivi al Covid (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caso ha rischiato anche di provocare una inedita scissione all'interno della stessa nazionale verde oro. Adenor Leonardo Bachi, l'allenatore della "selecao" noto con il soprannome di "Tite", aveva minacciato di ritirarsi dalla competizione, portando gli atleti a fare lo stesso. I calciatori hanno alla fine deciso di non rinunciare, ma la vicenda ha scatenato un altro filone di polemiche. Tite era entrato in diretto contrasto con il presidente della confederazione calcistica brasiliana, Rogerio Cabloco, l'artefice della proposta lanciata alla Conmebol dopo l'uscita di scena di Bogotà e Buenos Aires. Quest'ultimo, a inizio settimana, sarebbe stato sospeso per trenta giorni per una denuncia di molestie sessuali e morali inoltrata da una dipendente del cerimoniale della stessa Cbf. Un passaggio che per incastri temporali e peso dei protagonisti ha suscitato nei media illazioni sulle più disparate trame di tensione all'interno del mondo calcistico locale. (Brb)