Regno Unito: governo, rinvio fine restrizioni anti Covid potrebbe proseguire oltre le 4 settimane annunciate

- Il sottosegretario alla Salute del governo britannico Edward Argar, in un'intervista concessa a "Times Radio", ha affermato che è "possibile" che la fine delle restrizioni venga rinviata nuovamente oltre la nuova scadenza del 19 luglio. Il primo ministro Boris Johnson si prepara ad annunciare l'estensione di 4 settimane questa sera in una conferenza stampa. Argar ha affermato che sarà "cruciale" che il ritardo nell'allentamento delle restrizioni venga utilizzato "per far avere alle persone la seconda dose di vaccino", giudicato fondamentale per garantire protezione contro la sempre più diffusa variante Delta del Sars-Cov-2. Questa mattina, in un'intervista all'emittente radio "Lbc", il leader dell'opposizione Keir Starmer ha attaccato la politica sui confini del governo, definendola "patetica" e affermando che Whitehall avrebbe dovuto introdurre prima la politica della quarantena obbligatoria in albergo per chi proviene da destinazioni ad alto rischio, per mantenere fuori dal Paese varianti del virus potenzialmente pericolose.(Rel)