Ghana: ministri riferiscono in parlamento su noleggio jet di lusso per presidente Akufo-Addo

- I ministri della Difesa e delle Finanze del Ghana, Dominic Nitiwul e Ken Ofori-Atta, riferiranno in parlamento nel corso della settimana sul caso che vede protagonista il presidente Nana Akufo-Addo per il noleggio di un jet di lusso al costo di 15 mila sterline l'ora. Lo riporta "Ghana Web", ricordando che la sessione parlamentare si terrà su richiesta del deputato Samuel Okudzeto Ablakwa, secondo i cui calcoli il capo dello Stato avrebbe speso un totale di 2,8 milioni di cedi delle finanze pubbliche viaggiando a bordo di un lussuoso airbus, invece di fare uso dell'aereo presidenziale. “È un oltraggio e un palese tradimento per il Ghana possedere un aereo presidenziale in perfette condizioni di lavoro se il presidente Akufo-Addo sceglie di noleggiare un aereo di lusso top di gamma offerto da Acropolis Aviation”, ha scritto Ablakwa su Facebook, spiegando che l'airbus modello ACJ320neo noleggiato dalla presidenza è il più lussuoso e il più costoso della flotta della compagnia, con sede a Farnborough, Regno Unito. (Res)