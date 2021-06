Roma 2021: Politi (Lega), incredibile sentire Raggi parlare positivamente di sua amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È incredibile sentire Virginia Raggi parlare ancora positivamente della sua amministrazione. Sono un cataclisma per la città e ancora cercano di negarlo. Sentire poi che Giuseppe Conte, che ha sbagliato ogni mossa durante la pandemia, sarà il suo sponsor, rende il tutto più farneticante. C'è un solo motivo per il quale Virginia Raggi è ancora sindaco: il rinvio delle elezioni amministrative. In caso contrario ora sarebbe già tornata, fortunatamente, ad occuparsi solo di cose private. In questi tre mesi che mancano alle urne, stiamo lavorando su due fronti: uno l'alternativa migliore per la Capitale, il secondo è contrastare la sua sciagurata azione amministrativa, per limitare i danni". Lo dichiara in una nota Maurizio Politi capogruppo Lega in Assemblea capitolina. (Com)