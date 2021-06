© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Debora Serracchiani, capogruppo del Partito democratico alla Camera, osserva che "l’aggressione subita ieri sera in provincia di Palermo dal collega Davide Aiello è molto grave e preoccupante. A lui la piena solidarietà delle deputate e dei deputati del Pd. Nessuna intimidazione - continua la parlamentare in una nota - può fermare la battaglia per la legalità in Parlamento e nel Paese". (Com)