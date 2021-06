Russia-Usa: Putin, le accuse di attacchi informatici russi sono una "farsa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le informazioni in base alle quali ci sarebbero hacker russi o le stesse autorità di Mosca dietro agli attacchi informatici negli Stati Uniti sono una "farsa". Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, in un'intervista alla "Nbc", ripresa dai media locali. "Solo accuse infondate", ha detto Putin, affermando che potrebbe invece avvenire l'inverso, con attività di spionaggio e attacchi da parte Usa. "Non ho paura, ma voglio dire che è possibile", ha dichiarato il capo dello Stato, ammettendo la possibilità che l'intelligence statunitense sia penetrata in profondità nelle reti russe. (Rum)