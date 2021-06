Sicurezza: 19 arrestati e 197 indagati dalla Polfer nell’ultima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 19 arrestati, 197 indagati e 76.086 persone controllate: è questo il bilancio dell’attività, nell’ultima settimana, della Polizia ferroviaria. 4.800 le pattuglie impegnate in stazione e 808 a bordo di oltre 1.662 treni. 291 i servizi antiborseggio e 145 le sanzioni elevate. 45 i minori non accompagnati rintracciati e riaffidati alle famiglie o alle comunità; 45 i cittadini stranieri sorpresi in posizione irregolare. Controlli intensificati anche grazie all’operazione “Oro rosso”, organizzata il l’8 giugno scorso su tutto il territorio nazionale per il contrasto al fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario. L’attività ha visto l’impiego complessivo di 577 operatori che hanno controllato 1.947 persone, indagandone 3; 286 controlli ai rottamai, oltre 40 kg di rame recuperato di provenienza illecita, 140 servizi di pattugliamento lungo linea e 47 su strada. (Ren)