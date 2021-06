Sanità: Moratti, al lavoro per realizzare in Lombardia centro nazionale per le malattie infettive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova realtà dovrà proporsi come: centro di diagnostica molecolare, che si occupi del tracciamento di nuovi virus, varianti e batteri antibiotico resistenti che dovessero emergere; centro di ricerca epidemiologica che raccolga, elabori, interroghi e metta a disposizione della comunità scientifica i dati epidemiologici sulle malattie infettive di 10 milioni di cittadini; centro di ricerca clinica in grado di tradurre attraverso trial clinici, anche di fase I, i risultati della ricerca in ambito diagnostico e terapeutico in risultati concreti per la salute. "Con questa nuova struttura - continua Moratti - vogliamo essere pronti per le nuove pandemie e le code pandemiche attraverso un progetto di ampio respiro. Credo molto nel progetto e spero che tale visione venga condivisa anche dal governo". Le ulteriori integrazioni approvate in Giunta riguardano medicina dello sport, del lavoro, professioni sanitarie, farmacie dei servizi e sanità di montagna. La pratica sportiva e l'attività motoria sono ormai riconosciute come elementi essenziali di un corretto stile di vita. La revisione della legge dovrà accompagnare e consolidare anche lo sviluppo di una visione moderna e attuale che vede l'attività sportiva e motoria quale parte integrante dei percorsi di cura e riabilitazione, non solo come attività complementare a un corretto stile di vita. La pandemia ha riportato all'attenzione l'importanza della medicina del lavoro in termini di prevenzione da malattie correlate e soprattutto da infortuni gravi e mortali. Dopo il picco pandemico, con la produzione di linee guida sui corretti comportamenti e sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, e il lockdown con la ripresa delle attività produttive, è tornato al centro del dibattito il valore della prevenzione e della formazione dei lavoratori a tutela della loro salute e salubrità. La revisione normativa dovrà porre nella giusta evidenza quest'area, quale indispensabile strumento che consenta di accompagnare la ripresa delle attività delle imprese con la salute dei lavoratori. (segue) (Com)