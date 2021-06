Sanità: Moratti, al lavoro per realizzare in Lombardia centro nazionale per le malattie infettive (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge regionale n. 23/2015 ha previsto nel sistema socio-sanitario lombardo la valorizzazione delle sue professioni. Tuttavia il potenziamento delle strutture territoriali, che pone al centro l'integrazione dei professionisti alla continuità dei percorsi di cura e riabilitazione, impone un ulteriore e accresciuta attenzione alle professioni infermieristiche, di tecniche sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione. La legge dovrà dunque prevedere il coinvolgimento di tutta la filiera professionale per assicurare quella multidisciplinarietà e quella multi-professionalità in grado di garantire sempre meglio il percorso di cura completo che si realizzerà nelle Case della comunità e negli Ospedali di comunità. La legge regionale di revisione dovrà prevedere inoltre un maggior coinvolgimento dei rappresentanti delle professioni sanitarie nell'ambito della programmazione regionale. A tal fine dovrà essere previsto un organismo che consenta la partecipazione dei loro Ordini nelle fasi propedeutiche alle scelte programmatiche. La farmacia è un punto di riferimento capillare per il cittadino e durante la pandemia ha dimostrato a pieno il suo ruolo. Numerosi i servizi offerti anche in pandemia: tamponi, prenotazione visite, esecuzione vaccini (dal 2021), raccolta autocertificazioni da reddito per fruire dell'esenzione, punto di raccolta per lo screening del colon-retto, distribuzione di ausili diabetici per conto di Regione e distribuzione di ausili per stomizzati. Senza dimenticare il ruolo in materia di contatto informativo. Tali funzioni dovranno dunque trovare adeguata valorizzazione nel percorso di revisione della legge regionale 23. La legge regionale 23/2015 ha posto in luce la peculiarità territoriale rappresentata dall'area montana dove sviluppare e implementare particolari modelli gestionali, organizzativi e aziendali. In questi anni si è evidenziata la necessità di individuare per questi territori degli strumenti adeguati a garantire la presenza capillare dei servizi, capaci di attrarre i professionisti e di assicurare le cure necessarie su un territorio molto vasto e non densamente popolato, rispondendo alle esigenze dei cittadini. (Com)