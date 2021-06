© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto, "l'emendamento al decreto legge Sostegni bis, con il quale obbligare al lavoro stagionale i percettori del reddito di cittadinanza, merita il sostegno convinto di tutte le forze politiche. È un provvedimento necessario per le imprese agricole - si legge in una nota -, del comparto turistico e della ristorazione". (Com)