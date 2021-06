Sri Lanka: arrestato il capitano della nave cargo andata a fuoco al largo di Colombo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento per le indagini penali dello Sri Lanka ha arrestato oggi il capitano della nave cargo Mv X-Press Peral, andata a fuoco lo scorso 20 maggio al largo del porto di Colombo. Lo ha reso noto il portavoce della polizia, Ajith Rohana, secondo cui il capitano è stato arrestato in un hotel della capitale dopo essere stato già interrogato assieme ad altri membri dell’equipaggio. Battente bandiera singaporiana, la X-Press Pearl era partita il 15 maggio dal porto di Hazira, in India, e trasportava 1.486 container con 25 tonnellate di acido nitrico e diversi altri prodotti chimici e cosmetici. Avvicinandosi al porto di Colombo aveva inviato un messaggio di allerta e poco dopo aveva preso fuoco. La Marina dello Sri Lanka era allora intervenuta inviando imbarcazioni con lo scopo di estinguere l’incendio. Secondo l’Autorità per la protezione dell’ambiente marino, l’incidente ha causato un enorme disastro ambientale e danneggiando le spiagge della costa meridionale e di quella occidentale dell’isola. Nel fine settimana, hanno indicato i media locali, sono state rimosse circa mille tonnellate metriche di rifiuti dalle spiagge. Il governo ha stimato in circa 40 milioni di dollari i danni causati dall’incendio della X-Press Pearl. (Inn)