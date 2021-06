Slovacchia: presidente Caputova incontra commissaria Ue Jourova prima del vertice Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente slovacca, Zuzana Caputova, ha incontrato la vicepresidente della Commissione europea, la ceca Vera Jourova, a Bruxelles, prima del vertice Nato in corso oggi. Lo riporta l'agenzia di stampa "Tasr". "Perché l'Europa resti forte dobbiamo proteggere lo stato di diritto sia online, sia offline", ha commentato l'incontro con un messaggio su Twitter Caputova. Il colloquio tra le due ha avuto come focus proprio lo stato di diritto e la lotta alla disinformazione nello spazio digitale, temi per i quali Jourova è responsabile all'interno della Commissione Ue. (Vap)