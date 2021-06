Energia: Alverà (Snam), entro 5 anni obiettivo idrogeno a 2 euro al chilo, pronti a proporre gigafactory in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il continuo calo dei costi dell'energia solare fare idrogeno da energia solare può costare meno del petrolio, l'importante è che l'Italia sfrutti i tanti vantaggi che ha anche per la sua posizione geografica. Perché da questo può derivare la creazione di nuovi posti di lavoro a che attraverso l'apertura di una “gigafactory” per la realizzazione di elettrolizzatori. Lo ha detto l’ad di Snam Marco Alverà, intervenendo a intervenendo al Workshop “L’Italia e le sue industrie nella corsa europea all'idrogeno”, organizzato da Agici. “Quest'anno ci siamo dati 5 anni per raggiungere i 2 dollari al chilo – ha proseguito Alverà - a quella cifra diventa competitivo con altre fonti fossili. Due dollari al chilo è una cifra importante perché a quella cifra inizia a essere competitivo e, quindi, se chi deve prendere una decisione per una fabbrica, per camion, navi o un treno, sa che l'idrogeno arriverà a due dollari al chilo potrà intraprendere quella strada”. Alverà ha poi spiegato di avere portato il proprio progetto al dipartimento dell'energia Usa e “loro, la settimana scorsa, hanno annunciato un progetto simile al nostro salvo che il loro obiettivo è quello di arrivare, tra 10 anni , a un dollaro al chilo, arrivando, sostanzialmente, alla parità con il carbone”. (segue) (Rem)