Energia: Alverà (Snam), entro 5 anni obiettivo idrogeno a 2 euro al chilo, pronti a proporre gigafactory in Italia (2)

- L'Italia, ha ricordato l'ad di Snam, ha tanti vantaggi: "un vantaggio industriale, abbiamo una ricchissima filiera 'Oil and gas' che si sta già convertendo a idrogeno e metano, abbiamo un vantaggio geografico molto importante perché abbiamo un facile accesso al Mediterraneo nell'area del Nordafrica e gasdotti che arrivano in Sicilia dalla Libia e dall'Algeria, abbiamo il gasdotto Tap che arriva in Puglia dall'Oriente e, come Snam abbiamo le reti non solo italiane, ma anche greche e del sud della Francia. La nostra speranza è che l'Italia sfrutti questi vantaggi, anche perché abbiamo aziende leader come Enel, Eni, Terna, Saipem Snam: stiamo lavorando insieme e, lavorando insieme possiamo immaginare anche di creare nuove fabbriche e e nuovi posti di lavoro legati sia all'idrogeno sia al gas, a nuovi impianti di biometano e di idrogeno”. “Gli impianti di idrogeno – ha chiosato Alverà - richiedono elettrolizzatori che possiamo pensare di costruire in Italia: come Snam abbiamo una quota in Tenora, un'azienda milanese leader mondiale degli elettrolizzatori alcalini, abbiamo una quota in un'azienda inglese che si chiama Itm e pensiamo di poter proporre una gigafactory in Italia anche in partnership con altri Paesi europei, per realizzare elettrolizzatori”. (Rem)