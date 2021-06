Vaticano: Papa, chi non riconosce i poveri non può essere discepolo di Gesù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, nel suo messaggio per la V Giornata mondiale dei poveri diffuso questa mattina, non usa mezzi termini: "Quanti non riconoscono i poveri tradiscono l'insegnamento di Gesù e non possono essere suoi discepoli". Queste le parole del Santo Padre in vista della Giornata che si celebrerà il 14 novembre sul tema "I poveri li avete sempre con voi". Attraverso i più deboli, continua Francesco, Gesù ci rivela "il volto di Dio", "quello di un Padre per i poveri e vicino ai poveri. Tutta l'opera di Gesù afferma che la povertà non è frutto di fatalità, ma segno concreto della sua presenza in mezzo a noi". Anche lo stesso Gesù, spiega il Papa, non si fa trovare "quando e dove vogliamo, ma lo riconosciamo nella vita dei poveri, nella loro sofferenza e indigenza, nelle condizioni a volte disumane in cui sono costretti a vivere. Non mi stanco di ripetere che i poveri sono veri evangelizzatori perché sono stati i primi ad essere evangelizzati e chiamati a condividere la beatitudine del Signore e il suo Regno". "I poveri di ogni condizione e ogni latitudine ci evangelizzano – prosegue Bergoglio – perché permettono di riscoprire in modo sempre nuovo i tratti più genuini del volto del Padre". Il Vangelo ci insegna che i "poveri non sono persone 'esterne' alla comunità, ma fratelli e sorelle con cui condividere la sofferenza, per alleviare il loro disagio e l'emarginazione, perché venga loro restituita la dignità perduta e assicurata l'inclusione sociale necessaria". È per questo, ricorda il Pontefice, che "seguire Gesù comporta un cambiamento di mentalità, cioè di accogliere la sfida della condivisione e della partecipazione. Diventare suoi discepoli implica la scelta di non accumulare tesori sulla terra, che danno l'illusione di una sicurezza in realtà fragile ed effimera. Al contrario, richiede la disponibilità a liberarsi da ogni vincolo che impedisce di raggiungere la vera felicità e beatitudine, per riconoscere ciò che è duraturo e non può essere distrutto da niente e nessuno". Il Papa rivolge un appello a tutti i credenti, quello "di aprirsi alla grazia di Cristo, che può renderci testimoni della sua carità senza limiti e restituire credibilità alla nostra presenza nel mondo". Ciò comporta anche un cambio di vita: "Se non si sceglie di diventare poveri di ricchezze effimere – spiega Francesco – di potere mondano e di vanagloria, non si sarà mai in grado di donare la vita per amore; si vivrà un'esistenza frammentaria, piena di buoni propositi ma inefficace per trasformare il mondo". Infine, un appello all'intera comunità religiosa: "Mi auguro che la Giornata mondiale dei poveri, giunta ormai alla sua quinta celebrazione, possa radicarsi sempre più nelle nostre Chiese locali e aprirsi a un movimento di evangelizzazione che incontri in prima istanza i poveri là dove si trovano. Non possiamo attendere che bussino alla nostra porta, è urgente che li raggiungiamo nelle loro case, negli ospedali e nelle residenze di assistenza, per le strade e negli angoli bui dove a volte si nascondono, nei centri di rifugio e di accoglienza". (Civ)