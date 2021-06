Fisco: Bergamini (FI), semplificare per esigere di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati dell'evasione fiscale sono sempre più allarmanti, con 79 miliardi registrati nel 2018: un dato che rende quanto più urgente la riforma del fisco. Così in una nota Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia e sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento. “Oltre alla digitalizzazione, che sta già contribuendo a ridurre il tasso di evasione, è ormai improcrastinabile una riforma organica del fisco e conseguentemente della riscossione: occorre intanto semplificare e ridurre le aliquote tuttora in vigore per consentire di uniformare i numerosi scaglioni contro cui si imbatte il contribuente e, soprattutto, fornire la possibilità a chi si trova in difficoltà di trovare forme conciliative come la dilazione dei pagamenti”, ha detto, aggiungendo che il contributo di Forza Italia al governo Draghi è “funzionale a caldeggiare una riforma fiscale efficace che non preveda nessuna patrimoniale né tantomeno la tassa di successione, abolita nel 2001 proprio dal governo Berlusconi”. Dobbiamo poi, ha continuato, abbattere alcuni pregiudizi. “Spesso chi non paga le tasse non ne ha proprio la possibilità anche per un'eccessiva pressione fiscale che grava sulle aziende e sui lavoratori, ancor più ora, dopo un anno di chiusura di tutte le attività produttive: ed è per questo che proponiamo un anno bianco fiscale con il blocco delle cartelle esattoriali fino al 31 dicembre 2021”, ha concluso, sottolineando la necessità di sfruttare questa nuova fase di riforme per “muoverci su più fronti così da agevolare lo Stato nell'esigere le somme dovute e anche i cittadini". (Com)