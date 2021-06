Minori: contrasto povertà educativa, entrano nel vivo i laboratori dell'Associazione Amici dei Musei d’Abruzzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono entrati nel vivo i laboratori che l’Associazione Amici dei Musei d’Abruzzo ha ideato nell’ambito del progetto "Nuovi spazi per emozionarci" (progetto selezionato da "Con i bambini" nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile). "Si è trattato di laboratori che hanno coinvolto 2 classi di terza elementare dell’Istituto Comprensivo di San Demetrio ne’ Vestini diretto dal professor Antonio Lattanzi - spiega una nota - Durante i laboratori i bambini sono stati guidati dagli operatori dell’Associazione alla scoperta dei significati del 'nido' inteso come casa che accoglie e protegge ma anche come luogo sicuro da cui spiccare il volo. In un parallelismo tra mondo animale e universo umano, i bambini hanno iniziato a riflettere su queste tematiche utilizzando parole, disegni, colori ma anche osservazione diretta dell’ambiente circostante e reimpiego di materiali naturali, il tutto accompagnati dalla visione creativa dell’artista selezionata per il progetto, Licia Galizia. Il percorso educativo - reso possibile anche grazie all’intervento della professoressa Nadia Mastropietro, vicepreside dell’Istituto, e alla straordinaria collaborazione dell’insegnante Emanuela Gasbarrini in qualità di docente referente unitamente alle insegnanti delle classi 3A e 3B - andrà avanti nei prossimi due anni per arrivare alla costruzione di una grande installazione collettiva, frutto del lavoro dei bambini e dell’artista". "Siamo molto felici di poter dare il nostro contributo alla crescita di bambini così piccoli - afferma Germana Galli, presidente dell’Associazione Amici dei Musei d’Abruzzo - del resto la nostra Associazione è sempre impegnata in progetti di educazione al patrimonio culturale e ai contesti naturalistici in chiave artistica, soprattutto attraverso l’arte contemporanea". (Ren)