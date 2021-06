Covid: Bianchini (Mio Italia), rimandare le tasse è inutile, conto arriva comunque

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Far slittare e accorpare il pagamento delle imposte a dopo l'estate, come si sta pensando ora, è inutile: il conto arriva comunque per chi, in 14 mesi, non ha lavorato e generato reddito. Così in una nota Paolo Bianchini, presidente dell’associazione di categoria Mio Italia (Movimento Imprese Ospitalità). “Il comparto dell'ospitalità a tavola, infatti, è stato chiuso per decreto, senza evidenze scientifiche: ora il Governo centrale ha il dovere di trovare una soluzione rapida, lungimirante ed efficace per far sì che i piccoli imprenditori finora sopravvissuti alle restrizioni non rimangano strangolati dalle tasse”, ha detto, aggiungendo che un sistema “potrebbe essere quello di accorpare gli anni fiscali 2020-2021, oltre al posticipo dei pagamenti”. “L'Iva, inoltre, deve essere abbassata, come avvenuto in Germania con buoni risultati, per far ripartire soprattutto le aziende più colpite”, ha concluso. (Com)