Vaticano: Papa, se i poveri sono messi ai margini la democrazia viene minata

- Nel suo messaggio per la V Giornata mondiale dei poveri, Papa Francesco ammonisce i governi e le istituzioni: "Se i poveri sono messi ai margini, come se fossero i colpevoli della loro condizione, allora il concetto stesso di democrazia è messo in crisi e ogni politica sociale diventa fallimentare". Nella società moderna - sottolinea il Santo Padre nel messaggio diffuso questa mattina per la Giornata Mondiale dei Poveri che si celebra il 14 novembre, sul tema «I poveri li avete sempre con voi» - "sembra farsi strada la concezione secondo la quale i poveri non solo sono responsabili della loro condizione, ma costituiscono un peso intollerabile per un sistema economico che pone al centro l'interesse di alcune categorie privilegiate". Secondo Bergoglio, "un mercato che ignora o seleziona i principi etici crea condizioni disumane che si abbattono su persone che vivono già in condizioni precarie. Si assiste così alla creazione di sempre nuove trappole dell'indigenza e dell'esclusione, prodotte da attori economici e finanziari senza scrupoli, privi di senso umanitario e responsabilità sociale". (segue) (Civ)