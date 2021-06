Vaticano: Papa, se i poveri sono messi ai margini la democrazia viene minata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre, quindi, "un differente approccio alla povertà". Per il Pontefice questa "è una sfida che i Governi e le Istituzioni mondiali hanno bisogno di recepire con un lungimirante modello sociale, capace di andare incontro alle nuove forme di povertà che investono il mondo e che segneranno in maniera decisiva i prossimi decenni". Ad aggravare ulteriormente la situazione, nell'ultimo anno "si è aggiunta un'altra piaga", la pandemia che, spiega Papa Francesco, "continua a bussare alle porte di milioni di persone e, quando non porta con sé la sofferenza e la morte, è comunque foriera di povertà". È urgente, quindi, "dare risposte concrete a quanti patiscono la disoccupazione, che colpisce in maniera drammatica tanti padri di famiglia, donne e giovani". Il Papa si pone un interrogativo: "come è possibile dare una risposta tangibile ai milioni di poveri che spesso trovano come riscontro solo l'indifferenza quando non il fastidio?". La chiave, secondo Francesco, sta nel "dare vita a processi di sviluppo in cui si valorizzano le capacità di tutti, perché la complementarità delle competenze e la diversità dei ruoli porti a una risorsa comune di partecipazione. Ci sono molte povertà dei 'ricchi' che potrebbero essere curate dalla ricchezza dei "poveri", se solo si incontrassero e conoscessero! Nessuno è così povero da non poter donare qualcosa di sé nella reciprocità". I poveri, sottolinea il Papa, sono maestri di vita perché "ci insegnano spesso la solidarietà e la condivisione. È vero, sono persone a cui manca qualcosa, spesso manca loro molto e perfino il necessario, ma non mancano di tutto, perché conservano la dignità di figli di Dio che niente e nessuno può loro togliere". (Civ)