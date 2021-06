Roma 2021: Becchetti (Lega), è evidente che per le primarie al Nazareno è già tutto deciso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bello vedere come il Partito delle primarie, della ampia consultazione, della chiara partecipazione dell'elettorato abbia un segretario di partito che, a fronte di una pluralità di candidati alle primarie per Roma, continui a spingere su un solo nome. Quelle volute da Letta, allora, sono primarie farlocche: tutto è già stato deciso al Nazareno, e queste consultazioni sono solo una perdita di tempo necessaria a saziare le tante anime di un partito frammentato, malpancista e che amministrerebbe la città in piena continuità con il nulla vestito da niente di Virginia Raggi". Lo dichiara in una nota il coordinatore romano della Lega, Alfredo Becchetti. (Com)