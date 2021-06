Varese: Polizia arresta 60enne per detenzione munizioni da guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli uomini della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Varese, al termine di una perquisizione delegata dalla Procura di Palermo, hanno arrestato un 60enne italiano residente in provincia per detenzione di munizioni da guerra. La perquisizione è scattata in seguito all'indagine avviata circa sei mesi fa dalla Procura della Repubblica di Palermo in seguito alle denunce presentate dai genitori delle bambine per il reato di adescamento di minori online. Durante le indagini gli investigatori hanno scoperto che l'uomo era attivo online da alcuni anni e agendo da solo adescava bambine di età compresa tra i 10 e 12 anni. Durante la perquisizione, all'uomo sono stati sequestrati oltre a un coltello a serramanico e uno a scatto con una lama lunga circa 40 centimetri, centinaia di cartucce, anche riconducibili a quelle da guerra.(Com)