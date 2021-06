Centrodestra: Cangini (FI), partito unico? Prima coordiniamo gruppi, poi Carta valori comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È pensabile che un partito carismatico come Forza Italia abbia un futuro a prescindere dal carisma del proprio fondatore? No. È auspicabile che in Italia nasca un partito di massa liberale nell’azione politica e conservatore nei valori? Sí. Ma non sarà un colpo di bacchetta magica ad incrociare, inverandole, queste due verità. I processi politici non si improvvisano né si calano dall’alto". Lo ha scritto su "Il Giornale" il senatore di Forza Italia Andrea Cangini. "Perché funzionino vanno costruiti nel tempo e devono avere un senso che vada oltre le convenienze del momento - ha aggiunto -. Quattro mesi fa, Forza Italia e Lega hanno compiuto una scelta politica strategica ed identitaria: hanno scelto di dare vita e sostanza al governo Draghi. Pochi avrebbero scommesso che Matteo Salvini l’avrebbe compiuta. È pertanto in primo luogo sul terreno del governo che, se possono, matureranno le cose. Per avere cognizione delle potenzialità di un matrimonio futuro basterebbe rafforzare la convivenza presente prevedendo un maggior coordinamento tra i due partiti e il governo, tra i due gruppi parlamentari e tra i gruppi della Camera e quelli del Senato. Su queste basi, forgiate con serietà e pazienza al fuoco politico di 21 mesi di legislatura, si vedrà. Si vedrà se fare un passo in avanti o un passo indietro. Per dare sostanza al sogno servono un atto di rottura creativa e la solennità delle grandi operazioni. Servono un nuovo statuto e una carta dei valori comuni, oltre che, ovviamente, una comune visione del futuro dell’Italia, dell’Europa, dell’Occidente e del mondo. Il resto sono chiacchiere". (com)