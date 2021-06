© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Lille, nel nord della Francia, è stato fermato davanti ad un commissariato di polizia un uomo armato di un coltello, e in possesso di quattro bombole di gas e alcune taniche piene di benzina nella sua macchina. Lo riferisce l'emittente televisiva "BfmTv", citando una fonte della polizia. Nato nel 1978, l'uomo non è schedato dall'intelligence ma è conosciuto per dei problemi psichiatrici. (Frp)