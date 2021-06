Sardegna: 19 migranti sbarcano nella notte nel sud dell'isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 19 i migranti sbarcati fra ieri notte e questa mattina in Sardegna. Vanno ad aggiungersi ai 68 arrivati tra la notte di sabato e la giornata di domenica. Il primo sbarco è avvenuto ieri, intorno alle 22 nell'area del Poligono di Teulada, dove hanno preso terra cinque uomini che si trovavano a bordo di un barchino. Intorno alle 4,30 la Guardia costiera ha intercettato un secondo barchino, con a bordo 14 persone al largo delle coste del sud Sardegna. I migranti sono stati raggiunti e trasportati in porto a Sant'Antioco. Tutti gli stranieri sono stati poi trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir (Cagliari) dove rimarranno in quarantena. (Rsc)