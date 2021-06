Recovery: Cnpr, la sfida della semplificazione per gestire i fondi europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo farci trovare pronti a saper spendere i 60 miliardi l’anno, per sei anni, che arriveranno dall’Europa. Un volume economico che la nostra amministrazione pubblica non ha mai conosciuto prima. Per questo il lavoro che stiamo facendo sul decreto semplificazioni, di cui sono relatore, sarà determinante per mettere in fila una serie di interventi normativi sui diversi aspetti per accelerare programmi e opere previsti dal Pnrr”. Queste la parole di Roberto Morassut (vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera, relatore del Dl Semplificazioni e componente della Commissione Ambiente), nel corso del Forum “Dopo l’emergenza semplificare è necessario” organizzato dalla Cassa di previdenza dei ragionieri commercialisti e degli esperti contabili presieduta da Luigi Pagliuca. “Ci troveremo di fronte a tempi compressi – prosegue – dove avremo tre anni per progettare e altrettanti per realizzare le opere previste dal Pnrr. Transizione energetica, nuove opere pubbliche, interventi sulle reti e sui servizi socio-sanitari. Servono norme che ci consentano di vincere questa sfida per cogliere gli obiettivi europei. Il Decreto è composto da 60 articoli che riguardano la governance, prevedendo nuove strutture istituite presso la Presidenza del Consiglio e i principali ministeri interessati oltre ai tavoli dei partenariati e gli strumenti di raccordo con il Parlamento; gli interventi sulla legislazione ambientale con l’accelerazione delle VIA e la sburocratizzazione degli impianti per le energie rinnovabili; le misure a sostegno dell’economia circolare e quelle per accelerare le procedure degli appalti e dell’attivazione delle Zes". (segue) (Ren)