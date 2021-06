Recovery: Cnpr, la sfida della semplificazione per gestire i fondi europei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ultimo il lavoro fondamentale per varare la legge di riforma costituzionale per equiparare Roma a una regione. Norma che consentirà alla città di avere poteri autonomi legislativi e finanziari e che potrà trasformare i Municipi in comuni urbani. Una strutturazione del sistema urbano - conclude Morassut - che potrà consentire alla Capitale di fare il salto di qualità”. Semplificare vuol dire anche andare al cuore dei problemi, come sottolinea Ylenia Lucaselli (deputata di Fratelli d’Italia nella Commissione Bilancio): “Stiamo lavorando quotidianamente per cercare di dare senso al dibattito per rilanciare davvero il Paese. Abbiamo interesse e voglia di un confronto serio sulle riforme e sugli investimenti previsti dal Pnrr. Dobbiamo affrontare direttamente le questioni che attanagliano l’economia italiana. Eccesso di burocrazia e mancata riorganizzazione della Pubblica amministrazione in primis. Ma anche introduzione di una flat tax incrementale e un sistema fiscale più equo e proporzionato". "Per semplificare davvero - aggiunge Lucaselli - dobbiamo trovare anche il giusto equilibrio con quanto chiesto dall’Europa. Ad esempio, è inaccettabile che per un provvedimento come il decreto Sostegni bis, che prevede nuovi aiuti alle imprese, dobbiamo poi attendere il vaglio dell’UE e aspettare 50 decreti attuativi. Bisogna velocizzare le procedure”. (segue) (Ren)