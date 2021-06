Recovery: Cnpr, la sfida della semplificazione per gestire i fondi europei (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull’azione del governo fa il punto Giorgio Lovecchio (vicepresidente della Commissione Bilancio a Montecitorio per il M5s): “Il governo ha stanziato diversi miliardi sui ristori. Chi ha fatto domanda ha già avuto l’accredito sul conto. Si sono registrati alcuni disguidi ma la situazione sta andando in via di risoluzione. Semplificare è necessario. Per il Pnrr sono state organizzate diverse audizioni con l’obiettivo di individuare le soluzioni più efficaci per spendere le risorse economiche disponibili. E tutte conducevano alla stessa soluzione: ridurre i tempi di attesa e diminuire la burocrazia. L’ Europa ci chiede l’applicazione di alcuni criteri precisi per le riforme e nel decreto Semplificazione dovranno essere contenute tutte le risposte che mettano aziende e enti locali nelle condizioni migliori possibili di avviare cantieri e lavori". "Sul piano delle riforme - rimarca Lovecchio - il M5s propone la revisione delle aliquote Irpef con scaglioni più bassi e vicini. Altro importante tassello è la cedibilità del credito imposta. Come avvenuto per il superbonus in modo da monetizzare subito vantaggi fiscali. Questo sistema deve essere ampliato anche ad altre fattispecie come ad esempio le spese sanitarie sul modello cashback”. (segue) (Ren)