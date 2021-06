Recovery: Cnpr, la sfida della semplificazione per gestire i fondi europei (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche per Paolo Trancassini (capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Bilancio alla Camera) la parola d’ordine è: semplificare. “Sul decreto Sostegni siamo stati critici perché abbiamo ravvisato tante carenze. Ma se tutte le forze politiche hanno presentato migliaia di emendamenti, spinti proprio dai tanti esclusi e dalle diverse anomalie registrate, evidentemente avevamo ragione. Se non è il momento di emergenza quello per semplificare, quale può essere allora? Altre nazioni si sono dotate di rimedi veloci ed efficaci. In queste situazioni, il tempo fa la differenza. Occorrono binari più semplici per essere tempestivi. Dobbiamo avere oggi il coraggio di parlare alle imprese in difficoltà dicendo loro in che mondo lavoreranno domani. Chi manterrà propria forza lavoro e quali saranno i sistemi fiscali di riferimento. Dobbiamo mettere gli imprenditori nelle condizioni di programmare il futuro. Altrimenti - evidenzia Trancassini - le alternative saranno le chiusure e i licenziamenti”. Secondo Pasqua Borracci (consigliere dell’Istituto nazionale degli Esperti contabili) “uno dei punti principali del programma del governo Draghi è quello relativo alla riforma fiscale necessaria per la ripartenza. Tutti i partiti stanno presentando le loro proposte, dalla riduzione dell’aliquote Irpef, alla flat tax unitaria, senza escludere ipotesi di patrimoniale e reintroduzione dell’Imu sulla prima casa. Di tutte queste posizioni sarà necessaria una sintesi entro il 30 giugno per evitare un nuovo imballo della situazione”. Tema ripreso anche da Paolo Longoni (consigliere d’amministrazione Cnpr): “Il tema della riforma fiscale, che interessa moltissimo la nostra professione, sembra emergere sempre prepotentemente nella discussione politica. Salvo poi arenarsi di fronte alla complessità del tema stesso e delle posizioni divergenti tra partiti. Sarebbe più importante, invece di parlare di rimodulazione delle aliquote, e prioritaria una forte delegificazione”. (Ren)