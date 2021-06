Cultura: Romaison presenta "Embodying Pasolini", il 25 giugno in prima mondiale nella Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Una performance immaginata come una mostra in divenire in un atelier d'artista, dove l'azione prende forma intorno all'abito, alter ego del corpo che lo indossa. Così Olivier Saillard - riconosciuto storico della moda, ex direttore del Museo Galliera di Parigi e fashion curator di fama mondiale, e Tilda Swinton, icona del cinema internazionale, insignita nel 2020 con il Leone d'Oro alla carriera, hanno ideato Embodying Pasolini, che sarà presentata in prima assoluta a Roma, negli spazi della Pelanda e del Padiglione espositivo del Mattatoio, in data 25 giugno 2021. "Il racconto di Romaison sul legame fra il grande cinema internazionale e le eccellenze capitoline del costume e della moda prosegue con Embodying Pasolini: accogliamo in città Tilda Swinton e Olivier Saillard, che ci incanteranno con una performance sorprendente. Roma si conferma Capitale di una creatività unica al mondo, frutto della sintesi perfetta fra tradizione e innovazione", dichiara la Sindaca Virginia Raggi.